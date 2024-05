Hötzum. Der TSV lässt im Auswärtsspiel bei der SG Sickte/Hötzum gar nichts anbrennen und verkürzt den Abstand zu Tabellenführer Wendessen.

Der TSV Hallendorf hat im Nachholspiel der Fußball-Nordharzliga 2 am Mittwochabend bei der SG Sickte/Hötzum eines ganz deutlich zum Ausdruck gebracht: „Wir wollen aufsteigen!“ Mit dem 11:2 (6:1)-Kantersieg verkürzten die Hallendorfer den Rückstand auf Spitzenreiter SV Wendessen auf drei Punkte und haben nun ein um sechs Treffer besseres Torverhältnis als der SVW. Gleichzeitig hat der TSV zumindest Platz 2 bereits sicher.

„Wir bekommen in jedem Fall unsere Aufstiegschance. Ob wir es auf dem direkten Weg durch Platz 1 oder über die Relegation schaffen, liegt in unserer eigenen Hand“, erklärte TSV-Trainer Gökcin Özgür nach dem Torfestival in Hötzum, bei dem er „die beste Saisonleistung“ seiner Mannschaft gesehen hatte. Wie in dieser Saison üblich, hatte sich der Gegner zunächst hinten reingestellt und einen Abwehrriegel aufgebaut. Doch bereits nach 24 Minuten führten die Gäste mit 3:0. „Die SG Sickte/Hötzum machte dann das 1:3 und tat uns danach den Gefallen, hinten aufzumachen. Das haben wir gnadenlos ausgenutzt“, berichtete Özgür. Bis zur Pause erhöhte seine Mannschaft auf 6:1.

SV Wendessen gegen TSV Hallendorf: Alles läuft auf einen Showdown am letzten Spieltag hinaus

Dass seine Jungs im zweiten Durchgang keinen Prozentpunkt nachließen, habe auch daran gelegen, dass er seiner Mannschaft immer wieder einimpfe habe, „niemals satt“ zu sein. „Meine Spieler wollen den Durchmarsch in die Bezirksliga schaffen und das haben sie bis zur letzten Sekunde unter Beweis gestellt“, freute sich der Coach über die Einstellung seines Teams. So fiel der 11:2-Endstand durch Dreifachtorschütze Devin Joel Liehr tatsächlich erst in der 89. Minute. Nur Jetmir Mazreku war mit vier Toren noch erfolgreicher.

Alles läuft nun auf einen Showdown am letzten Spieltag bei Spitzenreiter Wendessen hinaus. „Es waren auf jeden Fall ein paar Leute aus Wendessen in Hötzum zum Zuschauen da“, sagte Özgür. Die Wendesser dürften einen guten Eindruck vom Aufstiegswillen des TSV Hallendorf bekommen haben...

Tore: 0:1 Mazreku (9.), 0:2 Murat-Han Kaya (15.), 0:3 Mazreku (24.), 1:3 Schilf (27.), 1:4 Liehr (35.), 1:5 Mazreku (38.), 1:6 Eigentor Chromik (45.+2), 1:7 Liehr (55.), 1:8 Haci Emre Kaya (62.), 1:9 Mazreku (69.), 1:10 Köcen (78.), 2:10 Chromik (82.), 2:11 Liehr (89.).