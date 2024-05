Bleckenstedt. Die FC-Kicker empfangen am Sonntag die SVG Göttingen und nehmen Tabellenplatz 4 ins Visier.

Ein Heimspiel-Doppelpack liegt vor Fußball-Landesligist FC Germania Bleckenstedt – und zweimal trifft das Team von Trainer Gökhan Arikoglu auf Göttinger Teams. Zunächst haben die Blau-Gelben am Sonntag (15 Uhr) die SVG Göttingen am Zolldamm zu Gast, am kommenden Mittwoch (19 Uhr) gibt dann der 1. SC Göttingen 05 seine Visitenkarte in Bleckenstedt ab.

Germania Bleckenstedt setzt sich vor dem Heimspiel-Doppelpack Platz 4 als Ziel

„Wir haben noch Platz 4 im Blick“, sagt Germania-Trainer Arikoglu, dessen Team aktuell Rang 5 belegt. Zuzutrauen sei seiner Mannschaft dieser Sprung um einen Platz nach oben allemal. Drei ihrer letzten vier Saisonspiele bestreiten die Bleckenstedter daheim, auswärts geht‘s noch zu Absteiger VfL Wahrenholz. „Bei allem Kräfteverschleiß in den vergangenen Wochen sind meine Spieler noch immer siegeswillig“, sagt Arikoglu, der am Sonntag aber erneut aus einem nur kleinen Angebot an Spielern seine Startelf formieren muss. 13, vielleicht 14 Feldspieler werde er zusammenbekommen. Verletzungen, private Termine, dienstliche Verpflichtungen, Erkrankungen, Urlaube – ähnlich wie andere Vereine hangeln sich auch die Bleckenstedter durch die Schlussphase der Saison.

Um keine weiteren Ausfälle zu riskieren, hat Arikoglu das Trainingspensum seiner Jungs deutlich heruntergeschraubt. „Wir trainieren bis zum Saisonende am 9. Juni nur noch einmal pro Woche“, erzählt der Germania-Coach. Und in diesen sporadischen Einheiten stehe der Spaß im Vordergrund. Zweikämpfe seien tabu, um keine weiteren Verletzungen oder Wehwehchen zu riskieren, Spaßformen wie das Fußballtennis rücken stattdessen in den Vordergrund. Viel Ruhe bis zum Start der Vorbereitung auf die kommende Saison werde es nicht geben, kündigt Arikoglu schon jetzt an. In der Woche nach dem letzten Saisonspiel (9. Juni gegen Eintracht Northeim) starten die Bleckenstedter zur Abschlusstour nach Mallorca, bereits am 1. Juli bittet Arikoglu seinen dann in Teilen neuformierten Kader zum Auftakttraining.

Der nächste Lengeder: Torhüter Nick Grünhagen wechselt nach Bleckenstedt

Einer, der dann dabei sein wird, ist Nick Grünhagen. Der Torhüter wechselt von Liga-Kontrahent SV Lengede zu den Blau-Gelben. Grünhagen wird in Bleckenstedt auf seine Noch-Teamkollegen in Lengede, Klaas Gatermannn und Dominik Franke, treffen, die sich ebenfalls dem FC Germania anschließen. Mit einem weiteren Torhüter mit Landesliga-Erfahrung gebe es zudem eine mündliche Vereinbarung, ließ Arikoglu durchblicken. Eine finale Einigung stehe aber noch aus.