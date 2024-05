Salzgitter-Bad. Der junge Sprinter vom SV Union Salzgitter läuft die 400 Meter Hürden eine Sekunde schneller als seine Vorgänger Spittler und Dalluhn.

Leichtathlet Nikolas Raeth vom SV Union Salzgitter hat wieder einmal unter Beweis gestellt, dass er ein Ausnahmetalent ist. Mit der Verbesserung eines Uralt-Kreisrekords über 400 Meter Hürden hat der U18-Athlet ein dickes Ausrufezeichen in der noch jungen Saison gesetzt. Bei einem Leichtathletik-Meeting im westfälischen Gladbeck hat Raeth die 52 Jahre alte Bestmarke in der Altersklasse U18 verbessert.

Nikolas Raeth bestreitet in Gladbeck erst sein zweites Langhürdenrennen überhaupt

Das derzeit größte Leichtathletik-Talent der Salzstadt hat erst kürzlich bei den Kreismeisterschaften mit einem couragierten Lauf über 200 m aufhorchen lassen. Der noch nicht einmal 17-jährige Sportler, der auch zu den ambitioniertesten Unioner Nachwuchstalenten im Fußball zählt, legte die halbe Stadionrunde in starken 22,88 Sekunden zurück. Mit seiner Grundschnelligkeit, einer deutlich verbesserten Athletik und seinen idealen Lastkraftverhältnissen ist er besonders für die lange Sprintstrecke mit und ohne Hürden prädestiniert, wie sich in Gladbeck zeigen sollte. Sein Heimtrainer Karl-Heinz Lippold dürfte noch viel Freude an dem Talent haben.

Vor dem Rennen konnte man dem jungen Sprinter die Anspannung deutlich ansehen. Schließlich war es erst sein zweites Langhürdenrennen überhaupt. Als der Startschuss fiel, war die Nervosität jedoch wie weggeblasen. Explosiv aus den Startblöcken geschnellt, übersprang er nach 45 Metern die erste von zehn 84 Zentimeter hohen Hürden ganz sauber. Bis zur siebten Hürde lief der Unioner einen tollen Rhythmus, und auch die Hürdenüberquerung funktionierte weiterhin super. Obwohl nun, kurz vor der Zielgeraden das Laktat in die Muskeln schoss, kämpfte er verbissen – und es sollte sich lohnen. Nach ausgezeichneten 56,17 Sekunden überquerte er mit klarem Vorsprung vor seinen Kontrahenten die Ziellinie.

Nikolas Raeth holt sich den Kreisrekord, die „Quali“ zur deutschen Meisterschaft und Platz 7 in der Bestenliste

Mit einem Schrei ließ er der Freude freien Lauf, hatte er doch neben dem Sieg einen neuen U18-Kreisrekord aufgestellt. Den alten Rekord war der Unioner Manfred Spittler 1972 auf der heimischen Aschenbahn in 57,2 Sekunden gelaufen. Acht Jahre später egalisierte Jörg Dalluhn vom TSV Salzgitter diese Leistung mit der gleichen Zeit. Nun war Raeth eine ganze Sekunde schneller als seine Vorgänger. „Ich war ganz schön nervös vor dem Rennen. Mir war klar, dass die 400 Meter mit Hürden besonders auf der Zielgeraden ganz schön wehtun“, bekannte Raeth nach Luft ringend nach dem Rennen. Mit dem neuen Kreisrekord rangiert der Unioner, der gleichzeitig auch die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften U18 abgehakt hat, auf Platz 7 der deutschen Bestenliste seiner Altersklasse.