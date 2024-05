Salder. Das Nordderby endet mit einem 2:2-Unentschieden. Leander Goes bringt seinen VfL mit einem Doppelpack in Halbzeit 2 zurück ins Spiel.

Punkteteilung im Salzgitteraner „Nordderby“ der Fußball-Bezirksliga 3: Der VfL Salder und Fortuna Lebenstedt trennten sich am Dienstagabend vor rund 150 Zuschauern an der Parkstraße mit einem unter dem Strich gerechten 2:2 (0:2)-Unentschieden. Die Gäste aus Krähenriede versäumten es, ihre starke erste Halbzeit zum Auswärtssieg zu veredeln. Der VfL wachte indes nach der Pause auf und kam nach 0:2-Rückstand noch zu einem Punktgewinn.

Fortuna Lebenstedt lässt in der ersten Halbzeit kaum etwas zu und geht verdient mit 2:0 in Führung

Die Fortuna erwischte den besseren Start. Cedric Rabbas, Maurice Meyer und Rick Liebig nutzten in der Offensive die gesamte Breite des Spielfelds. Die Versuche, die beiden Stürmer Cem Yalcin und Raul Lora-Moreno durch die Mitte freizuspielen, klappten im Verlauf des ersten Spielabschnitts immer öfter. Die Führung gelang jedoch durch einen Foulelfmeter: Ismael Aarab holte den Strafstoß heraus, Rick Liebig verwandelte sicher (13.). Die Krähenrieder blieben danach am Drücker und Cem Yalcin belohnte die Bemühungen seiner Mannschaft mit dem 2:0 kurz vor der Pause (39.). Die Heimelf hatte bis dahin nur zwei Torschüsse durch Max Scherger (26.) und Leander Goes (32.) zu bieten gehabt.

Der VfL Salder stellt nach der Halbzeitpause um und kommt so noch zum Ausgleich

Der VfL reagierte, stellte zur zweiten Halbzeit in der Abwehr auf eine Viererkette um, zudem rückte Spielertrainer Niklas Hermann auf die Zehner-Position. Leander Goes nutzte fast aus dem Nichts den ersten Fehler der Gäste zum 1:2-Anschlusstreffer (59.). Anschließend spielte der VfL besser mit und wieder war es Goes, der mit seinem zweiten Treffer für den Ausgleich und gleichzeitig den Endstand sorgte (74.). „Wir haben hinten zweimal gepennt und den VfL damit ins Spiel zurückgeholt“, grämte sich Fortunas Coach Daniel Reinsch nach dem Schlusspfiff. „Unsere Jungs haben sich nach der Pause gut ins Spiel zurückgekämpft“, lobte hingegen Salders Co-Trainer Florian Schubert die Moral seiner Truppe.

Tore: 0:1 Rick Liebig (13./Elfmeter), 0:2 Yalcin (39.), 1:2, 2:2 Goes (59., 74.).