Börßum. Die Salzgitteraner setzen sich bei den Ü50-Senioren mit 1:0 gegen den SC Gitter durch – und wiederholen ihren Cupgewinn aus dem Juni 2022.

Der Hallenvizemeister der Fußball-Ü50-Senioren, AKV Salzgitter, behielt im Kreispokalfinale in Börßum gegen SC Gitter mit 1:0 die Oberhand. In dem Stadtderby präsentierten sich die Lebenstedter entschlossener vor dem Tor. Murat Sürücü erzielte für das Team aus dem ehemaligen Sportfreunde-Stadion das goldene Tor.

AKV Salzgitter – SC Gitter 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Sürücü (51.).

Den ersten Höhepunkt in dem Finale gab es bereits nach 100 Sekunden. SC-Stürmer Kai Sticka setzte aus vollem Lauf das Spielobjekt krachend an den rechten Pfosten des AKV-Tores. Der Warnschuss saß bei den Lebenstedter Oldies. Ismail Yildiz, Uguz Uzunhan und Dönmez Ziya leiteten über die linke Seite starke Angriffe in Richtung SC-Gehäuse ein. Doch Gitters Keeper Thomas Dierssen hielt beim Freistoß von Yildiz (10. Minute) und beim Abschluss von Uzunhan (23.) den Ball sicher fest. Auf der Gegenseite trauerte Christian Engelsdorf seiner vergebenen Kopfballchance nach (14.).

Nach dem Seitenwechsel diktierte AKV schnell das Spielgeschehen. Die Torchancen von Azmi Aslan (31.) und Unzunhan (35.) blieben ohne den gewünschten Erfolg. Auf der Gegenseite hatte Gitters Thorsten Engelsdorf sein Visier bei zwei Fernschüssen nicht gut genug eingestellt. Uzunhan (50.) setzte seinen Heber auf die Torlatte des SC-Tores, ehe eine Minute später Murat Sürücü mit seinem Schuss aus zehn Metern das goldene Tor erzielte. Der AKV Salzgitter triumphierte erneut im Finale – wie schon beim 3:2-Endspielsieg über den SC Gitter im Juni 2022 in Groß Flöthe.

gs