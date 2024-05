Edemissen. Jonas Thierfelder setzt sich im Kugelstoßen in Niedersachsen an die Spitze der M13.

Bei einem Werfertag in Edemissen hinterließen Leichtathleten des SV Union Salzgitter einen starken Eindruck. Insbesondere Speerwerferin Melanie Bremer und Nachwuchsathlet Jonas Thierfelder mit Kugel und Diskus gaben Empfehlungen für bevorstehenden Saisonhöhepunkte ab.

In der Schülerklasse M12 hatte Jonas Thierfelder schon im Vorjahr sein Wurftalent mit Kugel und Diskus aufblitzen lassen. In Edemissen bei Peine verbesserte sich der M13-Athlet in diesen Disziplinen gewaltig. Mit einem Kugelstoß auf 10,41 Meter pulverisierte er seine alte Bestleistung und setzte sich an die Spitze der NLV-Bestenliste der M13-Schülerklasse. Auch mit dem Diskus verbesserte er sich als Sieger deutlich auf nunmehr 26,54 m. Der frischgebackene deutsche Seniorenmeister im Winterwurf, Gerhard Flachowski, erfreute ebenfalls: Der M80-Athlet schleuderte den 1 kg schweren Diskus auf gute 25,56 m.

Melanie Bremer reihte sich mit einer neuen Jahresbestleistung in das erfreuliche Bild der Sölter Sportler ein. Die W45-Athletin zählt seit Jahren zu den stärksten Speerwerferinnen ihrer Altersklasse. In Edemissen war sie einmal mehr nicht zu bezwingen. Mit ausgezeichneten 30,62 m liegt sie in der aktuellen deutschen Jahresbestenliste ihrer Altersklasse auf Rang 2. Zudem überzeugte sie mit einem Kugelstoß auf 9,24 m.

Mit dem 14-jährigen Ole Behrens schaffte ein weiterer Nachwuchsathlet der Südstädter den Sprung aufs Podest der stark besetzten Veranstaltung. Im Kugelstoßen katapultierte er die 4 kg schwere Kugel auf gute 10,33 m. Mit dem Diskus verbesserte er sich auf 28,02 m und ließ im Ballwurf 50,50 m folgen. Christoph Olbrich (M70) freute sich besonders über 8,82 m im Kugelstoßen. Dominic Swoboda (M15) kam mit dem Speer auf 23,06 m. Birgit Johns lag im Kugelstoß der Klasse W55 mit 6,67 m knapp vor Vereinskameradin Sibylle Schunke (6,40 m).

mas