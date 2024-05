Wolfsburg. In der Fußball-Kreisliga geht es im Meisterschaftsendspurt weiterhin sehr spannend zu.

Die Bezirksliga-Reserve des TSV Hehlingen tankte im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga unter der Woche Selbstvertrauen. Mit 3:0 (1:0) bezwang die Mannschaft um Trainer Marcel Csehan die FSG Neindorf/Almke und geht mit Rückenwind in die Begegnung mit dem SV Sandkamp. Derweil geht der spannende Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga in seine nächste Runde.

TSV Hehlingen II – SV Sandkamp (So., 12 Uhr). In diesem Spiel der Tabellennachbarn ist die sportliche Brisanz bereits raus. Da die Top 6 bereits enteilt ist, geht es für beide Mannschaften um Platz 7 – den derzeit die Gastgeber innehaben.

SSV Kästorf/Warmenau – VfB Fallersleben II (So., 15 Uhr). Es ist das Spitzenspiel des 23. Spieltags! Der Tabellenführer trifft auf den Vierten des Klassements. Für die Hoffmannstädter ist es vermutlich die allerletzte Chance, sich im Titelrennen noch mal so richtig in Position zu bringen. Aktuell beträgt der Rückstand des VfB auf den SSV fünf Punkte (mit einer Partie mehr).

Auf der anderen Seite werden die Kästorfer nach dem 1:1 am vergangenen Wochenende gegen den SV Nordsteimke gewillt sein, nicht nochmals wichtige Punkte liegenzulassen.

Sport Union Wolfsburg – TSV Wolfsburg (So., 15 Uhr). Mehr Kellerduell geht fast nicht, wenn der Drittletzte den Vorletzten zu Gast hat. Obendrein ist es ein Stadtderby, in dem es auch um eine gewisse Rivalität geht. Immerhin: Die Unioner landeten kürzlich einen Achtungserfolg (6:4-Sieg beim SV Sandkamp).

ESV Wolfsburg – SV Nordsteimke (So., 15 Uhr). Wie unangenehm ein Aufeinandertreffen mit dem SV sein kann, musste erst Primus Kästorf/Warmenau erfahren (1:1). Obacht ist also angesagt für die Kicker aus der Autostadt.

TSV Heiligendorf – Jahn Wolfsburg (So., 15.30 Uhr). Im Hinspiel gaben sich die Jahner beim 5:1 gegen die „Fichtenfüchse“ keine Blöße. Eine Wiederholung scheint am Sonntag nicht ausgeschlossen zu sein.