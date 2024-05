Wolfsburg. Die Jugendfußballer setzen sich im Endspiel gegen den SV Meppen mit 5:0 durch und holen sich somit zum 20. Mal den Titel.

Die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg bestätigten ihre starke Form und sicherten sich im vorletzten Pflichtspiel der Saison noch einen Titel. Am Mittwochabend schlugen die Wolfsburger den SV Meppen im Finale des Niedersachsenpokals mit 5:0 (2:0). Damit gewann der VfL-Nachwuchs den Titel zum 20. Mal. Am Samstag geht es im letzten Spiel in der Bundesliga Nord/Nordost erneut gegen die Meppener.

Die Wolfsburger gingen als klarer Favorit in die Partie. In den Wochen zuvor hatten sie es oft verpasst, früh ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. Im NFV-Pokalfinale gaben sich die Wolfsburger allerdings keine Blöße: Dzenan Pejcinovic legte schon der 2. Minute mit seinem Treffer zum 1:0 vor, Jonathan Akaegbobi erhöhte wenig später auf 2:0 (9. Minute). Danach wurde das Spiel etwas zerfahrener, die Wolfsburger ließen Meppen mehr kommen, ohne dabei große Chancen zuzulassen. „Da haben wir ein bisschen nachgelassen und haben ein paar Fehler gemacht, die wir in den vergangenen Wochen so nicht gemacht haben”, monierte VfL-Cheftrainer Daniel Bauer.

Nach der Halbzeit nahm der VfL das Heft des Handelns allerdings wieder in die Hand: Akaegbobi schnürte einen Doppelpack und erhöhte in der 50. Minute auf 3:0, der eingewechselte Jesse Costa traf neun Minuten später zum 4:0 (59.). Die Partie war entschieden, den Schlusspunkt setzte Max Herrmann, der in der 79. Minute das 5:0 markierte.

Einziger Wermutstropfen an diesem Mittwoch: Dzenan Pejcinovic verdrehte sich Mitte der ersten Hälfte den Fuß, musste ausgewechselt werden. Am Donnerstagmorgen gab es allerdings Entwarnung, eine schlimmere Verletzung kann wohl ausgeschlossen werden.

VfL-Trainer Daniel Bauer zeigte sich nach dem Finalsieg sehr zufrieden. © regios24 | Helge Landmann

„Ich bin brutal stolz und auch erleichtert, dass sich die Jungs im dritten Wettbewerb für eine unfassbar gute Saison belohnt haben. In der Meisterschaft und im DFB-Pokal sind wir jeweils denkbar knapp gescheitert. Wir wollten aber mindestens einen Titel holen und haben das heute auf großartige Weise geschafft”, bilanzierte ein glücklicher Bauer.

Letztes Pflichtspiel steigt am Samstag

Am kommenden Samstag (13 Uhr) bestreitet der VfL im AOK-Stadion sein letztes Pflichtspiel der Saison, erneut gegen die Meppener geht es in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost um nicht mehr viel. Bauer kündigt daher an: „Wir werden einigen Spielern nochmal ordentlich Minuten geben, die in der Saison weniger gespielt, aber auf Top-Niveau trainiert haben.” Die Wolfsburger würden das Spiel „total entspannt” und „ohne Druck” angehen. Die zumindest kleine Belohung für die starke Saison gab es schließlich auch im NFV-Pokal,

Spiel kompakt:

VfL Wolfsburg U19: Kirchmayr – Köhler (65. Bürger), Östergaard, Börset, Braun – Hensel, Grzywacz – Akaegbobi (80. L. Costa), Bröger (46. Yajobi), Herrmann (80. Aslanidis) – Pejcinovic (25. Costa)

Tore: 1:0 Pejcinovic (2.), 2:0 Akaegbobi (9.), 3:0 Akaegbobi (50.), 4:0 Costa (59.), 5:0 Herrmann (79.)