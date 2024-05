Wolfsburg. Die spielstarken Fußballerinnen aus der Volkswagenstadt betreiben im Nachbarschaftsduell gegen Hillerse-Leiferde Chancenwucher.

„Fußballerisch war es wahrscheinlich das beste Spiel von uns“, stellte Trainer Hendrik Bichel fest, schob aber sogleich auch nach: „Wenn wir jetzt noch die Tore schießen würden, dann wären wir glücklich.“ So durften die Landesliga-Fußballerinnen des 1. FC Wolfsburg im Nachbarschaftsduell gegen die SG Hillerse-Leiferde zwar mit ihrer Leistung zufrieden sein, nicht aber mit dem Ergebnis. Nach 90 Minuten stand lediglich ein 1:1 (1:0)-Remis zu Buche.

Dabei waren die Gastgeberinnen auf dem Kunstrasenplatz im Stadion West von Beginn an tonangebend gewesen und dominierten gerade im ersten Durchgang nach Belieben. „Wir haben unsere Chancen super herausgespielt und hätten 5:0 führen müssen“, betonte Bichel. Allerdings gelang es lediglich Svenja Schrader, Gästetorfrau Emma Kretzschmar zu überwinden – zum 1:0 nach zwölf Minuten.

Nach dem Seitenwechsel verschliefen die Wolfsburgerinnen dann die ersten zehn Minuten und wurden prompt dafür bestraft. SG-Stürmerin Maya Andresen erzielte nur drei Minuten nach Wiederanpfiff den 1:1-Ausgleich. „Der Gegner hat tief gestanden, viel mit langen Bällen agiert. Die haben wir eigentlich gut verteidigt“, sagte der FC-Coach. Mit dieser einen, folgenschweren Ausnahme eben. „Danach waren wir wieder gut im Spiel, auch wenn wir nicht so drückend waren wie in der ersten Hälfte“, berichtete Bichel, dessen Mannschaft zwar noch einen Lattentreffer, aber eben keinen Torerfolg mehr zu verzeichnen hatte.

So musste sich der 1. FC einmal mehr – zum dritten Mal in den vergangenen fünf Partien – mit einem Unentschieden begnügen. Zehn Punkte habe seine Mannschaft in den letzten Wochen verschenkt, erklärte Bichel. „Gut, dass für uns weder nach oben noch nach unten noch etwas geht“, meinte der Trainer: „Spielerisch war es ein Riesenschritt nach vorne. Der Prozess ist gut.“

Tore: 1:0 Schrader (12.), 1:1 Andresen (48.).

Übrigens: Das Bezirkspokal-Halbfinale auf eigenem Platz gegen die SG RSV/Sickte/Hötzum wurde vom Staffelleiter von Himmelfahrt auf Mittwoch, 15. Mai (19 Uhr), verlegt. Grund: Die Gäste bestreiten an Himmelfahrt ihr Landesliga-Punktspiel bei Spitzenreiter FC Pfeil Broistedt.