Heeslingen/Vorsfelde. Die Mannschaft von Trainer Alexander Strehmel verliert in der Fußball-Oberliga beim Heeslinger SC mit 1:3. Nur Istock trifft.

Drei Standardsituationen, dreimal wurde der Ball nicht mit der letzten Konsequenz geklärt, dreimal landete der Ball im Kasten von Justin Kick, Torhüter des Fußball-Oberligisten SSV Vorsfelde. Die 1:3 (1:1)-Niederlage „ist trügerisch, denn im spielerischen Bereich haben wir mehr Akzente gesetzt“, haderte SSV-Trainer Alexander Strehmel nach der Pleite beim Heeslinger SC. „Heeslingen hat die Tore gemacht, wir nicht“, führte der Chefcoach der Eberstädter aus.

Spielerisch sei man insbesondere im ersten Durchgang das bessere Team gewesen, lediglich die weiteren Treffer hätten gefehlt. So war es den Hausherren vorbehalten, in Minute 19 durch Tim Marschollek in Führung zu gehen. Strehmel monierte: „Das Gegentor fällt nach einem langen Freistoß von der Seite. Wir bekommen den Ball nicht richtig aus der Gefahrenzone, und der Abpraller geht dann rein.“

„Haben das Spiel in der Luft verloren“

Doch die Gäste schüttelten sich kurz und kamen nur sechs Zeigerumdrehungen später zum Ausgleich, Torschütze war Malte Istock mit einem „schönen Tor“, wie Alexander Strehmel befand. Mit dem Ball am Fuß konnte der SSV im Vorwärtsgang durchaus glänzen, die Probleme lagen woanders: „In Summe haben wir das Spiel in der Luft verloren gegen die groß gewachsenen Spieler des HSC.“

Die 1:3-Niederlage ist trügerisch, denn im spielerischen Bereich haben wir mehr Akzente gesetzt. Alexander Strehmel - Trainer des SSV Vorsfelde

Nach dem Seitenwechsel habe der Gastgeber den Eberstädtern dann „den Schneid abgekauft“. Heeslingen agierte mit „einfachen Mitteln“, sei robuster in den Zweikämpfen gewesen, berichtete der SSV-Coach. Nach gut einer gespielten Stunde gelang Oliver Warnke der Führungstreffer für den Tabellenzehnten, ehe Ex-Bundesligaprofi Philipp Bargfrede auf 3:1 stellte (67.).

Marlon Gangloff verschießt Strafstoß

Doch die Messe gelesen war damit noch nicht für die Vorsfelder, die in der Nachspielzeit durch Marlon Gangloff noch zum 2:3 hätten kommen können – doch sein Foulstrafstoß konnte HSC-Torwart Jeroen Gies zur Seite abwehren. Somit ging‘s punktlos zurück in den Norden Wolfsburgs, auch wenn deutlich mehr drin war.

SSV: J. Kick – Cinquino, Gerloff, Topsakal, Istock – Dallali (67. Friedrich), Schulze, C. Hodgson, Gangloff – Reich (79. Flaschel), Richter (67. Mokry).

Tore: 1:0 Marschollek (19.), 1:1 Istock (25.), 2:1 Warnke (58.), 3:1 Bargfrede (67.).