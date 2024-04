Wolfsburg. Sowohl die Wolfsburger Verbandsliga-Baseballer als auch das Landesliga-Team gewinnen ihre „Doubleheader“.

Baseball an beiden Tagen: Bei den Wolfsburg Blackbirds war am Wochenende einiges los. Den Anfang machte am Samstag die Landesliga-Truppe. Das Verbandsliga-Team trat dann am Sonntag in den „Birdcage“ auf dem Windmühlenberg.

Verbandsliga

Wolfsburg Blackbirds – Göttingen Allstars 13:1

Die Blackbirds hatten mit dem Team aus Göttingen eine der stärksten Verbandsliga-Mannschaften der vergangenen Saisons zu Gast. Anders als noch am ersten Spieltag traten die Amseln konzentrierter auf und verteidigten bei gutem eigenen Pitching und souveränen Plays von Anfang an sehr solide.

In der Offense punkteten die Wolfsburger kontinuierlich, gingen schnell in Führung und bauten diesen Vorsprung über den Spielverlauf weiter aus. Eines der Highlights war der erste Hit in der Verbandsliga von Nachwuchsspieler Richard Kovarik.

Die Allstars, die nur mit neun Spielern angereist waren, mussten sich im ersten Spiel vorzeitig geschlagen geben.

Wolfsburg Blackbirds – Göttingen Allstars 15:1

In der Pause zwischen den beiden Spielen sorgte Torben Nagel von der Band KGB mit Livemusik für gute Laune bei den Zuschauern. Blackbirds-Boss Walter Schauer hatte sich zwar mehr Zuschauer erhofft, die das Können von Nagel honorieren, aber zeigte auch Verständnis angesichts des ungemütlichen Wetters. „Wir wiederholen das mit Torben noch mal, wenn das Wetter besser ist. Er kann richtig gut singen, das ist Wahnsinn!“

Nagel traf die Töne und die Blackbirds die Bälle: Im nachfolgenden Spiel ebnete die Wolfsburger Offensive mit gleich neun erzielten Punkten im zweiten Inning den Weg zum Doppelsieg. Bei weiterhin starkem Pitching und einer Defense, die mit guten Plays überzeugte und ohne größere Fehler blieb, erzielten die Göttinger insgesamt nur einen Run.

„Mit dem heutigen Auftritt können wir sehr zufrieden sein. Das Zusammenspiel aller Mannschaftsteile hat von Anfang an hervorragend funktioniert! An diese Leistung sollten wir beim nächsten Spiel gegen die 89ers aus Braunschweig unbedingt anschließen“, fasste Trainer Sascha Stäritz mit Blick auf das erste Auswärtsspiel der Saison am 5. Mai zusammen.

Landesliga

Wolfsburg Blackbirds II – SG Alfeld/Bückeburg 8:0

Bei kalten 5 Grad und immer wieder kurzen Regenschauern empfing die zweite Mannschaft der Blackbirds den Gegner aus Alfeld/Bückeburg im Birdcage. Mit einem dezimierten Achter-Kader waren die Gäste allerdings spürbar geschwächt, und so dominierten die Wolfsburger diesen Heim-Doubleheader von Anfang an. Erfreulich war die Leistung von Bastian Pilz, der sich als Rookie (Neuling) ohne Probleme ins Team integrierte und mit einen tollen Catch im Rightfield zur soliden Defensivleistung beitrug. Auch offensiv lief bei den Amseln vieles zusammen, die von Anfang an mutig auf den Ball des Alfelder Pitchers Mattes Plock schlugen.

Wolfsburg Blackbirds II – SG Alfeld/Bückeburg 9:1

Im zweiten Spiel startete für die Blackbirds nun Adrian Schnitzler auf dem Mound und zeigte, was er als Nachwuchspitcher im Arm hat. Die Defense der Blackbirds stand weiterhin sicher hinter ihrem Werfer und die Offensive fuhr weiter Punkte ein.

Mit Karo Grupe und Veronica Schnitzler standen in diesem Spiel gleich zwei Rookies erstmals auf dem Platz und trugen zum erfolgreichen Spielverlauf bei. Das absolute Highlight dieses Tages gelang jedoch Nachwuchsspieler Viggo Kamp, der sowohl den ersten Home Run seiner Spielerkarriere als auch im Herrenbereich erzielte.

Die beiden Trainer Frank Geffers und Henrik Starchikow zeigten sich nach dem Saisonauftakt mehr als zufrieden und blicken zuversichtlich auf die Saison 2024.