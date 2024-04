Wolfsburg. Die U17 des VfL Wolfsburg schlägt in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost den Chemnitzer FC deutlich mit 6:1.

Das Spiel gewonnen, doch der Titelkampf der U17-Fußballer des VfL Wolfsburg ist endgültig verloren. Die Grün-Weißen entschieden ihr letztes Heimspiel der Saison mit 6:1 (3:0) gegen den Chemnitzer FC für sich. Da aber RB Leipzig seine Partie mit 3:1 gegen Viktoria Berlin ebenfalls gewinnen konnte, sind die Sachsen in der B-Junioren Bundesliga einen Spieltag vor Schluss nicht mehr einzuholen.

Schon vor der Pause war die Messe gelesen

Zum dritten Mal in Folge brachte Trevor Benedict das Team von VfL-Cheftrainer Dennis da Silva Felix frühzeitig in Führung, der junge Angreifer der Wolfsburger verwandelte in der 4. Minute einen Strafstoß zum 1:0. Die Wolfsburger ließen in der Folge keinen Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen und sorgten mit einem Doppelschlag kurz vor der Halbzeit schon für die Vorentscheidung: Karlo Simic (42. Minute) und Michael John (45+2.) trafen zum 3:0.

Alessandro Crimaldi machte nach dem Seitenwechsel direkt weiter mit seinem Treffer zum 4:0 (46.), erneut Crimaldi (82.) und Simic (85.) schraubten das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe. Noah Tänzer erzielte in der 87. Minute zumindest den Ehrentreffer aus Sicht der Chemnitzer. Insgesamt war es ein versöhnlicher Heimspielabschluss aus Sicht des VfL.

„Zunächst einmal Gratulation an RB Leipzig zum Gewinn der Staffelmeisterschaft”, zeigte sich da Silva Felix als fairer Verlierer im Titelkampf und bilanzierte: „Es war über die gesamte Saison ein spannender Zweikampf an der Spitze. Ich bin stolz auf meine Jungs, sie haben eine super Entwicklung hingelegt.“

VfL Wolfsburg U17: Souliotis – Bürger (67. Brammer), Neininger, Kleinschmidt, Chebi (81. Funk)l – Dittrich (81. Teuber), Benedict, Hensel (67. Soylu) – Simic, John (67. Igwesi), Crimaldi.

Tore: 1:0 Benedict (4.), 2:0 Simic (42.), 3:0 John (45+2.), 4:0 Crimaldi (46.), 5:0 Crimaldi (82.), 6:0 Simic (85.), 6:1 Tänzer (87.).