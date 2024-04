Wolfsburg. A-Junioren des VfL Wolfsburg müssen im Kampf um die Tabellenspitze in der Bundesliga Nord/Nordost ein 0:2 hinnehmen.

Rückschlag im Kampf um die Staffelmeisterschaft für die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg. Im Spitzenspiel der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost verloren die Grün-Weißen mit 0:2 (0:1) bei Hertha BSC. Der Abstand auf den Spitzenreiter aus der Hauptstadt beträgt bei drei verbleibenden Spielen nun schon fünf Punkte.

Mit einem Sieg bei den Herthanern hätte der VfL an den Hausherren vorbeiziehen können, dementsprechend motiviert zeigten sich die Wolfsburger in der Anfangsphase. Trotz mehrerer Chancen verpasste der VfL allerdings das Führungstor, so schlug die Hertha eiskalt zu: Julius Gottschalk brachte die Gastgeber in Front (31. Minute).

Trotz Pleite – Daniel Bauer gibt den Kampf um die Meisterschaft noch nicht auf

Der VfL blieb am Ball, ließ sich nicht unterkriegen. Doch in der 48. Minute gab es die zweite kalte Dusche für die Wolfsburger: Gottschalk nahm sich ein Herz und markierte per Sonntagsschuss das 2:0. Das Team aus der Autostadt probierte alles, kam allerdings nicht noch einmal ran und muss nun auf Schützenhilfe hoffen. VfL-Cheftrainer Daniel Bauer gibt hingegen noch lange nicht auf: „Die Saison ist noch nicht vorbei. Der nächste Spieltag wird entscheidend sein. Wir sind am Samstag im AOK Stadion gegen Union Berlin gefordert, Hertha ist in Leipzig zu Gast.“

Trotz der bitteren Niederlage bilanzierte Bauer stolz: „Wir haben in der ersten Hälfte herausragenden Fußball gespielt, haben gezeigt, dass wir uns zu einem absoluten Spitzenteam entwickelt haben. Hertha bestraft unseren einzigen Fehler, die zweite Chance führt zum 0:2.”

Spiel kompakt:

VfL Wolfsburg U19: Khadasevych – Köhler (80. Bürger), Östergaard, Börset, Braun – Amoako, Grzywacz (80. Hensel) – Akaegbobi, Bröger, Herrmann (71. Aslanidis) – Pejcinovic.

Tore: 1:0, 2:0 Julius Gottschalk (32., 48.).