Rehden/Vorsfelde. Der SSV verliert in der Fußball-Oberliga beim BSV Rehden trotz guter erster Halbzeit mit 0:3. US-Boys feiern ihr Debüt.

Die kleine Durststrecke des Fußball-Oberligisten SSV Vorsfelde, sie hält weiter an. Der Tabellensechste unterlag beim BSV Rehden mit 0:3 (0:0) und konnte somit auch das dritte Spiel in Folge nicht siegreich gestalten. Da SSV-Trainer Alexander Strehmel auf einige Stammkräfte verzichten musste, kam es zum kurzfristigen Debüt zweier Gastspieler aus dem US-Bundesstaat Michigan.

Torjäger Dustin Reich, Sturmpartner Michel Haberecht, Nicolas Mokry, Athanasios Palanis und Kevin Schulze: Als sei die Ausfallliste der Vorsfelder nicht sowieso schon lang genug gewesen, kam am Samstagvormittag noch eine weitere Hiobsbotschaft hinzu: Sechser Jan Broistedt konnte die Reise in Richtung Rehden krankheitsbedingt nicht antreten.

Flaschel feiert Startelf-Debüt

Es war also die Chance für die Akteure aus der zweiten Reihe, sich zu beweisen. Einer dieser Nutznießer war beispielsweise Philipp Flaschel, der erstmals in der laufenden Saison von Beginn an ran durfte. „Er hat seine Sache wirklich sehr gut gemacht“, lobte Strehmel, der auch die College-Brüder Carson und Tanner Hodgson nach ihrer Ankunft aus den USA am Freitag nach 70 Spielminuten gleich ins kalte Wasser schmiss. „Ich wollte noch mal etwas probieren, einen neuen Impuls setzen“, beschrieb der Trainer der Eberstädter.

Der Ex-Bundesligaprofi hatte seiner Elf im ersten Abschnitt eine gute Leistung attestiert. Was fehlte, waren lediglich die Tore. Chancen zur Führung habe der Gast kreiert, gab Strehmel an. So ging‘s torlos in die Kabine.

Und aus dieser kamen die Vorsfelder nicht gut heraus. „Wir haben sehr fehlerhaft gespielt, haben leichte Fehler im Spielaufbau gemacht.“ Die Führung für die Hausherren nach rund einer Stunde resultierte jedoch aus einem Handelfmeter, „der aber keiner war. Den kann man nicht pfeifen“, ärgerte sich der SSV-Coach, dessen Mannen in der Folge etwas verunsichert waren. Nur sieben Minuten später stand es 0:2 aus Sicht der Vorsfelder, nachdem Malte Istock ein „großer Abspielfehler“ unterlaufen war.

Kurz vor Schluss legte der BSV noch einen weiteren Treffer nach. Strehmel bilanzierte: „Die Niederlage ist aufgrund der zweiten Hälfte verdient.“

SSV: J. Kick – Cinquino, Breit, Topsakal (70. M. Kick), Istock – Richter (70. C. Hodgson), Oral, Flaschel (70. T. Hodgson), Gangloff – Friedrich (61. Pörschmann), Dallali.

Tore: 1:0 Sarr (61./HE), 2:0 Cardoniz (68.), 3:0 Lesueur (88.).