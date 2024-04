Wolfsburg. Die Solotänzerinnen des TV Jahn Wolfsburg siegen in allen Disziplinen.

Äußerst erfolgreich traten die sieben gestarteten Rollkunstläuferinnen des TV Jahn Wolfsburg beim Humme Cup in Groß Berkel auf: In allen Disziplinen kam die Siegerin vom TV Jahn.

Nuria und Anouk Zimmermann holten einen Doppelerfolg in der Nachwuchsklasse, komplettiert von Nele Ballüer auf dem vierten Rang. Für die Läuferinnen in den Leistungsklassen war es nach dem nationalen Ranking der zweite Wettbewerb in dieser Saison. Sie zeigten sich alle weiter verbessert auf dem Weg für die bevorstehenden internationalen Aufgaben.

Melisa Gümüs (Schüler B), Sabrin Amiri (Jugend), Eve Kobylka (Junioren) und Anne Sophie Schiefer (Meisterklasse) erhielten die Höchstnoten in ihren Gruppen und wurden mit Siegerpokalen belohnt.

Trainer Matthias Bolz freute sich mit seinen Sportlerinnen über die Erfolge und die beeindruckende Mannschaftsleistung.