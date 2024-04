Der MTV Vorsfelde (in Blau, li. Lasse Giese, re. Jannic Steinke) setzte sich im Hinspiel gegen Fallersleben (in Grün, Christian Lopez) mit 35:31 durch und ist auch im Rückspiel der klare Favorit im Derby, das es vermutlich so schnell nicht mehr geben wird. © regios24 | Stefan Lohmann