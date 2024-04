Vorsfelde. Hallen-Springturnier des RFV Vorsfelde ist ein voller Erfolg. Am kommenden Wochenende geht es mit Dressur weiter.

Der Start in die neue Turniersaison ist dem RFV Vorsfelde mit Bravour geglückt. Am vergangenen Wochenende fand die erste Veranstaltung statt, das Hallen-Springturnier in der Reithalle im Alten Kirchweg in Reislingen. Es waren zwei Tage mit einigen Highlights, die schon am kommenden Wochenende ihre Fortsetzung finden sollen. Dann steht nämlich ein Hallen-Dressurturnier des RFV auf dem Plan.

Die besten Platzierungen für den Gastgeber erreichten Björn Semrau, der auf Tom in der Springpferdeprüfung Klasse A** mit einer Wertung von 7.9 vor Vereinskameradin Asja Vogt auf December (7.7) auf Platz 3 landete und Jessica Timmas, die die Stilspringprüfung Klasse L auf Grace Top Co mit einer 8.2 sogar gewinnen konnte.

Am Samstag geht es nun also mit der Dressur weiter. Die Turnierleitung übernehmen Bernd Melhorn, Julia Dössing und Kirsten Zimmermann. Begonnen wird am Samstag in der Reithalle in Reislingen (Alter Kirchweg 99) um 8.30 Uhr mit der Dressurpferdeprüfung Klasse A für 4- bis 6-jährige Pferde.

Der detaillierte Turnierplan:

Samstag:

8.30 Uhr Dressurpferdeprüfung Kl. A

9.30 Uhr Dressurpferdeprüfung Kl. L

11 Uhr Dressurreiter WB

12 Uhr Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp

13 Uhr Dressurprüfung Kl. E

15 Uhr Dressurprüfung Kl. A*

Sonntag:

8 Uhr Amateur-Dressurprüfung Kl. A** A12/2

9.30 Uhr Dressurreiterprüfung Kl. L* Tr.

12 Uhr Dressurprüfung Kl. L* Kand.

15 Uhr Dressurprüfung Kl. M* M2