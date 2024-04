Wolfsburg. Die U17 des VfL Wolfsburg gewinnt gegen die Berliner deutlich mit 5:1.

Deutlicher Erfolg für die U17-Fußballer des VfL Wolfsburg in der Bundesliga Nord/Nordost: Im heimischen AOK-Stadion gewannen die Grün-Weißen mit 5:1 (2:1) gegen Viktoria Berlin. Die Staffelmeisterschaft ist dennoch fast futsch.

Viel besser als die Grün-Weißen kann man wohl auch nicht in eine Partie starten: Trevor Benedict erzielte schon in der ersten Minute den Führungstreffer, die Weichen auf einen Heimsieg waren früh gestellt. Karlo Simic erhöhte in der 32. Minute auf 2:0, doch die Berliner steckten nicht auf und erzielten den Anschluss: Collin Quiring (34. Minute) brachte die Viktoria zurück ins Spiel.

Im zweiten Durchgang hatte Berlin sogar die Riesenchance auf den Ausgleich, doch Iaia Danfa scheiterte mit seinem Elfmeter an VfL-Schlussmann Kyrylo Khadasevych. Doch die Altbekannten aus dem ersten Durchgang sorgten schnell wieder für alte Verhältnisse: Benedict (64.) und Simic (72.) stellten das Ergebnis auf 4:1, dann folgten die wilden vier Minuten von Alessandro Crimaldi: Erst verschoß er einen Elfmeter (81.), dann traf der Flügelspieler in der 85. Minute zum 5:1-Endstand.

„Von der ersten Minute an haben die Jungs Herz und Intensität auf den Platz gebracht. Kurz vor der Pause hatte die Truppe eine kleine Schwächephase, konnte sich aber schnell wieder fangen und sich in der zweiten Halbzeit dann, was die Torausbeute angeht, belohnen“, bilanzierte VfL-Trainer da Silva Felix.

Spiel kompakt:

VfL Wolfsburg U17: Khadasevych – Brammer (89. E. Cetin), Neininger, Kleinschmidt, Dittrich (75. Funk) – Chebil, Soylu (75. Mommertz) – Igwesi (88. S. Cetin), Benedict (68. Amaniampong), Crimaldi – Simic

Tore: 1:0 Benedict (1.), 2:0 Simic (32.), 2:1 Quiring (34.), 3:1 Benedict (64.), 4:1 Simic (72.), 5:1 Crimaldi (85.)

ole