Wolfsburg. Tanzpaare des SSV Neuhaus haben ein erfolgreiches Osterwochenende hinter sich.

Da hat sich die Osterfeiertags-Tour für Christine und Jürgen Flimm, Sonderklassen-Tanzsportpaar des SSV Neuhaus, richtig gelohnt. Mit einem Sieg und einem fünften Platz im Gepäck machte sich das SSV-Paar nach Turnieren im Rahmen der viertägigen Masters-Großveranstaltung „Die Ostsee tanzt“ auf den Heimweg.

Los ging es am Karfreitag für das SSV-Paar mit einem Turnier der Masterclass III Sonderklasse mit 19 Paaren in der Standardsektion. Über Vor- und Zwischenrunde qualifizierte sich das Wolfsburger Paar mit starken tänzerischen Leistungen für die Endrunde mit sechs Paaren.

Dort überzeugten Flimms erneut das Wertungsgericht. Das SSV-Paar gewann vier der fünf Endrundentänze und belegte im Quickstep den zweiten Platz. Ihre starken Leistungen wurden in der Endrunde mit 18 der 25 möglichen Einser-Wertungen belohnt. Mit der Platzziffer 6 holten die Wolfsburger souverän den Turniersieg im traditionellen Tropischen Palmengarten in Holm-Schönberg.

Am Samstag stand dann für Ehepaar Flimm ein Qualifikationsturnier der Turnierserie Goldene 60 mit insgesamt 46 Paaren auf dem Programm. Es war ein leistungsstarkes Teilnehmerfeld mit vielen deutschen Spitzenpaaren. Nach der Vorrunde und zwei Zwischenrunden stand das SSV-Paar verdientermaßen in der Endrunde mit sechs Paaren. Dort mussten sich das Duo letztendlich mit dem fünften Platz zufrieden geben.

Karl-Heinz und Roswitha Lücke (SSV Neuhaus) machten in Holm ihren Aufstieg in die nächsthöhere Klasse, die A-Klasse, perfekt. In der IV B-Konkurrenz tanzten die Lückes an zwei Tagen jeweils ein Turnier. Am Freitag belegten sie einen guten dritten und am Sonntag den vierten Platz. Damit haben sie die letzte Platzierung und die letzten noch fehlenden Aufstiegspunkte geholt. Notwendig sind fünf Platzierungen (1. bis 3. Platz) und insgesamt 75 Aufstiegspunkte. Von jetzt an startet das SSV-Paar in der zweithöchsten Turnierkategorie im Deutschen Tanzsportverband.

Im III A-Turnier verpassten Detlef und Marion Drees (SSV Neuhaus) am Freitag als Neunte knapp den Einzug in die sechspaarige Endrunde. Besser lief es dann am Ostersonntag mit dem Einzug in die Endrunde mit sechs Paaren und den fünften Platz.

wk