Vorsfelde. Der Fußball-Oberligist aus der Eberstadt bezwingt den Mitaufsteiger mit 2:0. Das Ergebnis hätte auch höher ausfallen können.

Souveräner Auftritt des Fußball-Oberligisten SSV Vorsfelde: Im Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz am Drömlingstadion ließen die Eberstädter gegen den SV Meppen II kaum etwas zu und setzten sich am Ende verdient mit 2:0 (2:0) durch.

SSV trotzt dem Wetter und startet stürmisch

Bei starkem Wind inklusive Regenschauer starteten die Vorsfelder ebenfalls stürmisch. Sie attackierten den Gegner hoch und setzten ihn immer wieder unter Druck. So ergab sich in der Anfangsphase die eine oder andere Möglichkeit. In der 9. Minute klatschte eine verunglückte Flanke von Fabio Cinquino auf die Latte, nur drei Minuten später war ein Kopfball von Lucas Friedrich zu unplatziert, Meppens Keeper Joshua Huelsmann war zur Stelle.

Die tiefstehenden Gäste beschränkten sich in den ersten 20 Minuten des Spiels ausschließlich aufs Verteidigen, danach wurden sie etwas mutiger und kamen zu zwei Abschlüssen. Diese stellten SSV-Keeper Justin Kick jedoch vor keine größere Herausforderung. Die Partie wurde daraufhin zerfahrener, beide Mannschaften wählten im letzten Spieldrittel oft die falsche Entscheidung. Und doch hatten die Eberstädter einige Chancen zur Führung. Erst verfehlte Friedrichs Direktabnahme das Tor knapp (25.) und in Minute 37 scheiterte Dustin Reich nach starkem Solo an Keeper Huelsmann.

Reich erhöht vor der Pause vom Punkt aus auf 2:0

Der SSV drängte auf die Führung vor der Pause – und diese gelang auch: Reich steckte den Ball durch auf Friedrich, der wiederum das Auge für den freistehenden Mohamed Dallali hatte – das verdiente 1:0 (38.)! Doch statt nach dem Treffer vom Gas zu gehen, legten die Schwarz-Grünen nach. Marlon Gangloff wurde in Meppens Sechzehner gefoult, Reich versenkte den fälligen Strafstoß – 2:0 (44.).

Niklas Richter (in Grün-Schwarz) war einer der Vorsfelder Aktivposten gegen den SV Meppen II (in Weiß). © regios24 | Lars Landmann

Auch nach dem Pausentee gab Vorsfelde den Takt an. Reich (51.) und Friedrich (55.) vergaben gute Möglichkeiten, ließen die Vorentscheidung liegen. Bestraft wurde diese Fahrlässigkeit jedoch nicht mehr, der Meppener Reserve fehlte es schlichtweg an Ideen, um die gut gestaffelte Vorsfelder Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Der einzig nennenswerte Abschluss war ein Kopfball, der SSV-Keeper Justin Kick allerdings vor keine sonderlich große Aufgabe stellte. Die Vorsfelder indes spielten bis zum Ende auf das 3:0. Es sollte jedoch nicht mehr fallen.

SSV-Coach Strehmel mit dem Auftritt zufrieden

SSV-Trainer Alexander Strehmel zeigte sich nach Abpfiff zufrieden: „Das Einzige, was man kritisieren muss, ist die Chancenverwertung. Wir haben sehr viele Möglichkeiten kreiert. Wir waren immer gut organisiert und die Art und Weise, wie wir gegen den Ball gespielt haben, das war schon gut.“

SSV: J. Kick – Cinquino, Breit, Topsakal (80. Gerloff), Istock – Gangloff, Dallali (80. Pörschmann), Broistedt, Richter – Friedrich, Reich.

Tore: 1:0 Dallali (38.), 2:0 Reich (44./FE).