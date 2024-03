Wolfsburg. Fußball-Oberliga: Die Kreuzheider überzeugen mit großer Leidenschaft und gewinnen durch Tore von Maurizio Grimaldi und Andrea Rizzo.

Geliefert, wie bestellt: Lupo Martini Wolfsburg hat in der Fußball-Oberliga den ersehnten Auswärtssieg gelandet. Beim Rotenburger SV setzte sich das Team von Trainer Michele Rizzi souverän mit 2:0 (1:0) durch.

Bei strömendem Regen kamen die Gastgeber zunächst besser in die Partie und hatten in der 6. Minute auch die erste Torchance, die Lupo-Keeper Pascal Geerts gegen den Rotenburger Julian Widiker entschärfte. Lupos Coach Michele Rizzi stellte fest: „Wir haben es Rotenburg am Anfang noch etwas zu leicht gemacht, haben die tiefen Läufe nicht so gut aufgenommen.“

Seine Elf bekam das aber geregelt und übernahm im weiteren Spielverlauf zunehmend das Kommando. Die 1:0-Führung durch Maurizio Grimaldi in der 34. Minute gab der Rizzi-Elf noch mehr Sicherheit und hatte sich zuvor in mehreren gefährlichen Aktionen schon angebahnt.

Der zur Führung führende Spielzug war vom Reißbrett, wie Rizzi verriet. Ballgewinn, Spielverlagerung, tiefer Pass über Außen und dann die Hereingabe. „So in der Art hatten wir es vorher trainiert“, so der Trainer. Marius Homann scheiterte erst noch am Pfosten, doch Grimaldi stand goldrichtig.

Nach dem Seitenwechsel wurde der Niederschlag in Rotenburg noch heftiger. „Es wurde dann auf dem tiefen Boden zu einem reinen Kampfspiel“, beschrieb Rizzi. Seine Mannschaft nahm diesen Kampf aber ohne Murren an. „Wir haben alles wegverteidigt, hatten eine sehr hohe Laufbereitschaft. Alle Spieler hatten am Ende ein schmutziges Trikot!“

Auch das 2:0 durch Andrea Rizzo war ganz nach dem Geschmack des Trainers. Wieder schalteten seine Schützlinge nach einem Ballgewinn gut um, Lupo Linksaußen wurde angespielt, umkurvte seinen Gegenspieler geschickt und traf zum Endstand ins Netz.

Dass es beim 2:0 geblieben ist, das hätte nicht sein müssen. Der eingewechselte Jannes Drangmeister hatte die große Chance zum dritten Lupo-Tor. Im Sechzehner entschied er sich dazu, den Ball zunächst unter Kontrolle zu bringen und dann erst abzuschließen. Sein Schuss war gut, aber nicht gut genug. Der Keeper parierte. Eine Direktabnahme hätte den Torhüter vielleicht auf dem falschen Fuß erwischen können. Aber was soll‘s! Glücklich waren die Kreuzheider auch so über den ersehnten Auswärtserfolg.

Rizzis Schluss-Fazit: „Das hatte sich in den letzten beiden Auswärtsspielen schon angedeutet. Da hätten wir schon zweimal punkten müssen. Heute war es eine sehr verdienter Sieg. Die Jungs wollten unbedingt gewinnen!“

Lupo Martini: Geerts – Engler (65. Jungk), Dubiel, Redemann, Schlothauer – L. Homann (70. Tortora) – Grimaldi, Herrmann (70. Tuccio), Safronow, Rizzo – M. Homann (60. Drangmeister).

Tore: 0:1 Grimaldi (34.), 0:2 Rizzo (70.).