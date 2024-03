Wolfsburg. Vier Wolfsburger sammeln beim Wettkampf des JSC Werdau mehrere Medaillen.

Bei der offenen Einzelmeisterschaft für Frauen und Männer der Ü30 in den Open und Ne-waza, waren 90 Judoka aus acht Nationen am Start. Der VfL Wolfsburg war mit diesen vier Judo-Kämpfern in Werdau dabei: Roberto Nuzzarello, Daniel Lutz, Philipp Tischendorf und Danny Karolek.

Danny Karolek (bis 90 Kilogramm) gewann seinen ersten Kampf mit einem Haltegriff. Beim zweiten Kampf ging es über die volle Kampfzeit. Am Ende gab es keinen Sieger - unentschieden! Somit ging es beim dritten Kampf um alles. Im Finale zeigte Karolek seine ganze Klasse und gewann diesen Kampf souverän mit einem Armhebel. Somit ging auch in diesem Jahr im Ne-waza die Goldmedaille an den Titelverteidiger Danny Karolek.

Roberto Nuzzarello (offen, bis 95 kg, M1) errang den zweiten Platz, während Daniel Lutz (bis 73 kg, M1) sich die Goldmedaille in der offenen Klasse sicherte und im Ne-waza auf Rang 2 landete.

Philipp Tischendorf (offen, über 95 kg, M1) wurde bei der Siegerehrung sowohl in der offenen Klasse als auch im Ne-waza die Bronzemedaille umgehangen.

r./mth