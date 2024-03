Wolfsburg. Der Vorstandsvorsitzende hört nach mehr als 16 Jahren beim VfL auf und schließt sich einem anderen Verein an.

Beim VfL Wolfsburg e.V. wird es am Ende des Jahres eine große Veränderung geben: Stephan Ehlers wird seinen Posten als Vorstandsvorsitzender bei den Grün-Weißen räumen und den Verein nach mehr als 16 Jahren verlassen.

Knapp 14 Jahre war Ehlers Geschäftsführer beim VfL Wolfsburg, ehe er 2022 in Folge einer Umstrukturierung in der Vereinsführung als Vorstandsvorsitzender ernannt wurde. Ehlers stand an der Spitze eines Vorstandstrios, das durch den hauptamtlichen 1. Stellvertreter Matthias Richter und dem ehrenamtlichen 2. Stellvertreter Roland Lekon komplettiert wird.

Ehlers wird weiterhin im Vereinswesen tätig sein und beginnt am 1. Januar 2025 als Geschäftsführer des MTV Wolfenbüttel. Dort übernimmt er für den scheidenden Vereinschef Klaus Dünwald. Das verkündeten die Lessingstädter am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Eine Nachfolgelösung für den vakanten Vorstandposten beim VfL ist noch nicht bekannt.