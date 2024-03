Wolfsburg. Die Schwimmer aus Wolfsburg bringen reichlich Edelmetall. Allein auf Bezirksebene gibt es 56 Medaillen für die Jahner.

Gleich an zwei Orten gingen die Schwimmer des TV Jahn Wolfsburg diesmal auf Medaillenjagd – und brachten Edelmetall mit in die Volkswagenstadt.

Bei den norddeutschen Meisterschaften der Masters in Berlin sammelten die Jahner in den Einzelwertungen 4-mal Gold, 5-mal Silber und 1-mal Bronze. Dabei gelang Viola Friedrichs in der Altersklasse (AK) 60 das Kunststück, sich gleich drei Titel zu sichern. Die Jahnerin siegte über die 200 m Lagen, die 100 m Schmetterling sowie die 200 m Schmetterling – und hier war sie noch einmal eine gute Sekunde schneller als kürzlich beim Gewinn des Vize-Weltmeistertitels in Doha (wir berichteten). Silber sicherte sie sich über 200 m Freistil.

Matthias Koch (AK 60) wurde norddeutscher Meister im Sprint über 50 m Freistil und machte seinen Medaillensatz mit zweimal Silber und einmal Bronze komplett. Caren Koch zeigte, dass sie auf den langen Strecken zu Hause ist und holte in der AK 60 über 400 m und 800 m Freistil jeweils Silber. Zudem durften die Wolfsburger in der Schwimm- und Sprunghalle im Berliner Europasportpark zwei Staffelmedaillen bejubeln: Matthias und Caren Koch, Axel Turowski und Viola Friedrichs gewannen Silber über 4 x 50 m Lagen mixed und Bronze über 4 x 50 m Freistil mixed in der AK 240-279.

Sie mischten in Berlin ganz vorne mit: Masters-Schwimmer Matthias Koch (von links), Caren Koch, Axel Turowski und Viola Friedrichs. © Verein | privat

Die jüngeren Leistungsgruppen des TV Jahn starteten indes bei den Bezirks- und Bezirks-Masters-Meisterschaften in Northeim. Neben Titeln und neuen persönlichen Bestzeiten ging es darum, noch die ein oder andere Qualifikationszeit für die anstehenden Landesmeisterschaften zu knacken. Acht Jahner kamen in den altersbezogenen Wertungen zu Meisterehren: Lucy Schröder (3 Jahrgangsmeisterschaften), Maxim Schlaht (3), Marie Marpert (2), Ben Butros (2), Ana Garibay Estrada (1), Leni Kosak (1), Alissa Leitloff (1) und Cornelis Stehr (1).

Weitere Medaillen gab es für: Lina Karpstein, Sonja Onischenko, Lea Theuerkauf, Maya Vollbrecht, Aleksandra Wilhelm, Jasper Daft, Max Keuneke, Luis Prüfer, Felix Wagner und Ilya Zenk. In den Jahrgangs-, Junioren-, Altersklassen- und Mehrkampfwertungen sammelten die Wolfsburger so insgesamt 14 Gold-, 18 Silber- und 13 Bronzemedaillen.

In den offenen und damit altersübergreifenden Bezirksmeisterwertungen gehörten die Jahner ebenfalls zu den Schnellsten des Schwimmbezirks Braunschweig und erreichten hier fünfmal Gold, fünfmal Silber und einmal Bronze. Offene Bezirksmeister wurden Maxim Schlaht (100 m, 200 m Brust), Leni Kosak (200 m Freistil), Ana Garibay Estrada (100 m Schmetterling) und Marie Marpert (100 m Brust). Mit einer starken Bilanz von 56 Medaillen verabschiedete sich das „TV Jahn Swim-Team“ nun mit zahlreichen Schwimmern ins Trainingslager, um sich auf spannende Rennen bei den in Kürze stattfindenden Landesmeisterschaften vorzubereiten.

r.