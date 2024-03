Wolfsburg. Wie bereits im Vorjahr scheitert der VfL Wolfsburg bei der Hallen-Niedersachsenmeisterschaft an Güldenstern Stade.

In den Jahren 2018 und 2020 sicherten sich die Ü40-Fußballer des VfL Wolfsburg den Titel bei der Hallen-Niedersachsenmeisterschaft. Auch in diesem Jahr roch es stark nach Titelgewinn für die „Wölfe“. Erst im Finale mussten sich die Grün-Weißen dem VfL Güldenstern Stade erneut beugen – die wiederum, nach dem ersten Platz im Vorjahr, den „Pott“ erneut mit in den hohen Norden nahm.

In der Neuauflage des Vorjahresfinales bezwang die Mannschaft um Kapitän Christian Neumann die Wolfsburger mit 3:1, nachdem es 2023 einen 2:0-Sieg für die Stader gegeben hatte.

In einem spannenden Endspiel setzten sich die Güldensterne verdient durch. Matej Kocmarsky brachte die Stader mit 1:0 in Führung, die Christian Neumann dann auf 2:0 ausbaute. Neue Hoffnung keimte beim VfL auf, als Giuseppe Millemaci auf 1:2 verkürzte. Doch Ali Goodarzi stellte den alten Abstand wieder her. Damit war der erneute Titelgewinn für die Stader unter Dach und Fach.

Torschützenkönig wurde mit sechs Treffern der Stader Matej Kocmarsky. Als bester Torwart wurde Andreas Borzutzky vom SV Eintracht Nordhorn ausgezeichnet.

Die K.o.-Runden im Überblick:

Achtelfinale

VfL Wolfsburg – SG Molbergen/Ermke/Peh. 1:0

VfL Güldenstern Stade – SV Lengede 4:1

SSV Jeddeloh – SV Eintracht Wiefelstede 0:2

TSV Stelingen – SG Twistringen/M/M-S 4:3 n. N.

SV Eintracht Nordhorn – Hannover 96 3:0

TSV Geversdorf – MTV Isenbüttel 2:1

TSV Fortuna Sachsenross Hannover – SG Borstel-S/Luhdorf-R. 1:0

TSV Wallenhorst – SV Ottensen 0:1

Viertelfinale

VfL Wolfsburg – SV Eintracht Nordhorn 2:1

VfL Güldenstern Stade – TSV Geversdorf 2:0

SV Eintracht Wiefelstede – TSV Fortuna Sachsenross Hannover 2:3 n. N.

TSV Stelingen – SV Ottensen 2:1

Halbfinale

VfL Wolfsburg – TSV Fortuna Sachsenross Hannover 2:1

VfL Güldenstern Stade – TSV Stelingen 1:0

Neunmeterschießen um Rang 3

TSV Fortuna Sachsenross Hannover – TSV Stelingen 0:1

Finale

VfL Wolfsburg – VfL Güldenstern Stade 1:3

r./juv