Wolfsburg. In der Fußball-Kreisliga ballert sich der TV Jahn Wolfsburg durch einen 8:1-Heimsieg gegen TSV Hehlingen II auf den zweiten Platz.

Wechsel an der Spitze der Fußball-Kreisliga: Der SSV Kästorf/Warmenau nutzte die Gunst der Stunde und stieß den spielfreien Tabellenführer ESV Wolfsburg vorübergehend vom Thron. Die Grün-Weißen lösten ihre Pflichtaufgabe beim Kellerkind Sport Union mit einem 3:1-Erfolg. Dank eines 8:1-Kantersieges gegen Hehlingens Reserve sprang der TV Jahn Wolfsburg auf Platz 2.

VfB Fallersleben II – SV Sandkamp 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Mauer (44.), 1:1 Suvac (54./FE), 2:1, 3:1 Martinowski (58., 61.), 4:1 Mauer (88.).

Die Hoffmannstädter hatten die passende Antwort parat auf den 1:1-Ausgleich kurz nach Wiederanpfiff: Mit einem Doppelschlag stellte Louis Martinowski die Weichen gleich wieder auf VfB-Sieg, ehe Ben Mauer kurz vor dem Abpfiff ebenfalls mit seinem zweiten Treffer den Endstand herstellte.

TV Jahn Wolfsburg – TSV Hehlingen II 8:1 (3:1). Tore: 0:1 Kram (3.), 1:1, 3:1 Herzam (16., 23.), 2:1 Koua Koutou (17.), 4:1, 5:1 Pisano (46., 51.), 6:1 Haouri (64.), 7:1 Wendt (89.), 8:1 Rebai (90.+1).

8:1 nach 0:1! Die Hausherren wurden auf ihrem Kunstrasenplatz eiskalt erwischt. Doch der frühe Rückstand erwies sich keineswegs als Schock für den TV Jahn, sondern vielmehr als Wachmacher. Mit drei Treffern binnen acht Minuten bog das Team von Trainer Frank Helmerding auf die Siegerstraße ein. Mit seinem Doppelpack direkt nach der Pause zog Dominik Pisano den Hehlingern dann frühzeitig den Stecker.

Sport Union Wolfsburg – SSV Kästorf/Warmenau 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Jemai (45.+8), 1:1 Wittek (56..), 1:2 Schreiber (60.), 1:3 Meyer (81.).

Mehr Mühe als erwartet hatte der neue Tabellenführer beim Kellerkind, das weit in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sogar in Führung ging. Es war ein Treffer, der die Sinne des SSV noch einmal schärfte. Joshua Wittek und Nico Schreiber wendeten das Blatt mit ihren Toren in der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff, ehe Lukas Meyer den Deckel mit dem 3:1 endgültig draufmachte.

TSV Wolfsburg – SV Nordsteimke 0:5. Tore: nicht gemeldet.

FSG Neindorf/Almke – SSV Vorsfelde III 2:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Potrafke (25., 43.), 2:1 Steinberg (86.).

TSV Heiligendorf – TSV Sülfeld 6:2 (5:1). Tore: 0:1 Burek (3.), 1:1 Joseph (8.), 2:1 Littbarski (27.), 3:1 Joseph (30.), 4:1 Brogmus (39.), 5:1 Joseph (45.+1), 6:1 Ahmad (62.), 6:2 Schmidtke (89.).

jne