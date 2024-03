Wendschott. Das Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga steht gegen den FC in der Defensive mal wieder stabil.

In seinem Pflichtspiel-Debüt für das Bezirksliga-Schlusslicht WSV Wendschott gab‘s für Chef-Trainer Giuseppe Millemaci gegen den FC Brome zwar nur ein 0:0 (0:0), es war aber eines der besseren Sorte. Während Tore ausblieben, gab es auf beiden Seiten je einen Platzverweis.

Die Schwarz-Gelben zeigten sich nach dem Trainerwechsel in der Winterpause gewillt, die schlechte Tabellenkonstellation mit dem ersten Spiel 2024 gegen die „Burgherren“ zu verbessern. Somit verbuchten die Hausherren in persona Orhan Shala auch die erste Chance des Spiels, doch sein Schuss klatsche an die Querlatte (10. Minute). Angriffsbemühungen hatte der WSV weitere, „doch in der Offensive musst du aus der Überzahl mehr machen“, zeigte Millemaci auf, woran er in den kommenden Wochen noch arbeiten will.

Kurz vor dem Seitenwechsel schwächten sich die Gäste selbst, nach einer Schiedsrichterbeleidigung wurde ein FC-Akteur mit glatt Rot des Feldes verwiesen. Erneut Shala hatte nach Wiederbeginn das 1:0 auf dem Schlappen. Die Zuschauer sahen „ein umkämpftes Spiel“, wie Millemaci es beschrieb. „Die Bromer hatten noch zwei, drei Konter, die sie hätten setzen können.“

So blieb es letztlich bei der Nullnummer. Millemaci resümierte: „Das Ergebnis ist okay. Beide Mannschaften haben viel für das Spiel getan. Ich bin zufrieden, dass wir keine Gegentore bekommen haben. Wir hatten zuletzt zu viele kassiert.“

Tore: Fehlanzeige.

Rot: FC (40./Beleidigung), Wahnschaffe (80., WSV/Notbremse).

juv