Am vergangenen Freitag folgten 17 Leichtathleten des VfB Fallersleben dem Aufruf zur traditionellen Fahrt zum ISTAF Indoor Meeting in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Mit der Bahn ging es nach Berlin zum Internationalen Stadionfest und nach einem kurzen Check-In im Hotel in einheitlichem Vereinsblau direkt zur Arena.