Wolfsburg. Die A-Junioren des VfL Wolfsburg schlagen Osnabrück mit 4:0 und setzten Hertha BSC, den Spitzenreiter der Bundesliga Nord/Nordost, unter Druck.

Hausaufgabe erledigt, Spitzenreiter Hertha BSC unter Druck gesetzt: Die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg sind in der Bundesliga Nord/Nordost zurück auf der richtigen Spur. Gegen den Aufsteiger VfL Osnabrück setzten sich die Grün-Weißen nach einer schwierigen ersten Hälfte mit 4:0 (1:0) durch.

Die Gäste aus Osnabrück ließen in der Rückserie schon den ein oder anderen angeblichen Favoriten stolpern, Wolfsburgs Cheftrainer Daniel Bauer warnte daher ausdrücklich davor, den Tabellenzwölften zu unterschätzen. Die erste Hälfte gestaltete sich dementsprechend schwierig, Osnabrück ließ die Wolfsburger kaum ihr eigenes Spiel aufziehen. Für den Brustlöser sorgte, wie in den vergangenen Wochen mehrfach, Jonathan Akaegbobi in der 32. Minute mit dem 1:0.

In der zweiten Hälfte blieben die Gastgeber am Drücker. Bennit Bröger bediente erneut Akaegbobi, der zum 2:0 einnetzte (63. Minute). Mittelfeld-Maestro Bröger war es auch, der Dzenan Pejcinovic beim 3:0 in Szene setzte (73.) Für den Schlusspunkt sorgte Innenverteidiger David Odogu (77.).

„Wir haben gemerkt, dass Osnabrück gut aus der Winterpause kam und sich in vielen Bereichen deutlich gesteigert hat. Deswegen war es gerade in der ersten Halbzeit ein sehr umkämpftes Spiel, da wir auch bei Ballbesitz noch nicht auf unserem Top-Level waren. Für die Entwicklung der Spieler sind solche Spiele aber wichtig. Die zweite Halbzeit war dafür auf sehr hohem Niveau, weil die Jungs sicherer im Ballbesitz wurden und die Tore wunderbar herausgespielt haben. Wir wussten, dass nur wenige Gegner unser Tempo über 90 Minuten mitgehen können“, bilanzierte Bauer.

VfL: Kirchmayr – Köhler, Odogu, Östergaard, Börset – Amoako (87. Prokopp), Grzywacz (76. Hensel) – Akaegbobi (78. Berkemer), Bröger, Leal Costa – Pejcinovic

Tore: 1:0 Akaegbobi (32.), 2:0 Akaegbobi (63.), 3:0 Pejcinovic (73.), 4:0 Odogu (77.)

--