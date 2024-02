Wolfsburg. Die Oberliga-Handballerinnen des VfL Wolfsburg sinnen auf Revanche gegen den Tabellenvorletzten SG Zweidorf/Bortfeld.

Der Start der Sieges-Serie verzögert sich – wenn es denn überhaupt dazu kommt, dass die Handballerinnen des VfL Wolfsburg einen Saison-Schlussspurt hinlegen. In Bad Nenndorf mussten die „Hurricanes“ am vergangenen Wochenende den nächsten Rückschlag hinnehmen. Im Heimspiel gegen den Oberliga-Vorletzten SG Zweidorf/Bortfeld am Samstag (18 Uhr, Sporthalle Carl-Hahn-Schule) stehen die Zeichen nun auf Sieg.