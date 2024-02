Fallersleben. Der Start ins Jahr hat es für den VfB gleich in sich. Der TSV kann mit einem Sieg vorerst an den Hoffmannstädtern vorbeiziehen.

Das Fußballjahr 2024 ist noch jung, in der vergangenen Woche fand das erste Bezirksliga-Spiel nach der Winterpause statt. Der TSV Ehmen gewann bei Schlusslicht SV Groß Oesingen mit 3:0 und hat spätestens damit dafür gesorgt, dass am Sonntag (14 Uhr) in Fallersleben ein richtiges Spitzenspiel auf dem Programm steht. Spitzenreiter VfB empfängt den Tabellendritten TSV, der mit einem Erfolg die Tabellenführung übernehmen würde.