Vorsfelde. Der starke Aufsteiger kann mit einem „Dreier“ gegen den SV Atlas ganz oben anklopfen. Ein personelles Fragezeichen gibt es.

Wie man einen Aufstiegsanwärter der Fußball-Oberliga in die Knie zwingt, das stellte der SSV Vorsfelde mit dem 2:0-Erfolg vor Wochenfrist gegen Spitzenreiter TuS Bersenbrück eindrucksvoll unter Beweis. Am Sonntag (14 Uhr) gibt mit dem SV Atlas Delmenhorst das nächste ambitionierte Team seine Visitenkarte auf dem Kunstrasenplatz am Drömlingstadion ab.