Fallersleben. Den Oberliga-Handballern aus der Hoffmannstadt stehen nun die Spiele bevor, in denen sie dringend punkten müssen.

Wie weit die Oberliga-Spitze enteilt ist, wurde den Handballern des VfB Fallersleben am vergangenen Wochenende demonstriert. Eine schmerzhafte 26:37-Heimniederlage setzte es für die „Lions“ gegen den TV Bissendorf-Holte. Jetzt geht’s am Samstag (19.30 Uhr) zum Ligaschlusslicht SG Börde. Folgt die Rehabilitation oder schlittert der VfB in die Krise?