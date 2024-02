Vorsfelde. Die Oberliga-Handballer des MTV Vorsfelde müssen sich zur neuen Saison einen neuen Coach suchen. Noch-Trainer will „Langeweile lernen“.

Daniel Heimann hat sich einem ganz besonderen Ziel verschrieben. Ab Juli will der Noch-Trainer des MTV Vorsfelde „Langeweile lernen“. Die Zeit dafür wird Heimann haben: Mit dem Saisonende in der Handball-Oberliga wird sein Vertrag auslaufen. Eine Verlängerung lehnte Heimann ab. Nach sechs Jahren in Vorsfelde endet eine Trainer-Ära.