Wolfsburg. Die Oberliga-Handballerinnen aus Wolfsburg stehen in Bad Nenndorf vor einer unangenehmen Auswärtsaufgabe, die es zu lösen gilt.

Beständigkeit war in der bisherigen Oberliga-Saison keine Eigenschaft, die man mit den Handballerinnen des VfL Wolfsburg in Verbindung brachte. Die „Hurricanes“ hatten Höhen und Tiefen, boten wechselhafte Leistungen. Nun braucht es einen Lauf, es braucht Siege. Sonst bleibt Platz 6 außer Reichweite. Bei der HSG Schaumburg-Nord will der VfL am Samstag (18.30 Uhr) nun Sieg Nummer 2 in Folge einfahren und eine Serie starten.