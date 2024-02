Vorsfelde. Der SSV trifft in der Fußball-Oberliga am Sonntag auf den TuS. Chefcoach Alexander Strehmel hat die Qual der Wahl.

„Das ist eine absolute Top-Mannschaft, die zu Recht ganz oben steht“, zollt Alexander Strehmel, Trainer des Fußball-Oberligisten SSV Vorsfelde, dem kommenden Gegner, Spitzenreiter TuS Bersenbrück, seinen Respekt. Die sechstplatzierten Vorsfelder fordern den Primus am Sonntag (14 Uhr) auf dem heimischen Kunstrasenplatz im Drömlingstadion. Als letztmals mit dem BSV Kickers Emden ein Topteam der Liga seine Visitenkarte in der Eberstadt abgegeben hatte, zahlte der SSV noch „Lehrgeld“. Am Wochenende soll die Partie nun in Richtung der Strehmel-Elf laufen...