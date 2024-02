Wolfsburg. Die Sprinterin des VfL Wolfsburg hat in der Halle Top-Zeiten hingelegt. Mit entsprechenden Erwartungen reist die 19-Jährige nun zur DM.

Nele Jaworski ist eine der Überfliegerinnen in diesem Leichtathletik-Winter in Deutschland. Die 19 Jahre alte Sprinterin des VfL Wolfsburg hatte ihre alten Bestzeiten torpediert. Und obwohl sie gerade erst in die U23 gekommen war, lief sie auch im Frauenbereich ganz vorne mit. An diesem Wochenende steht in Leipzig mit den deutschen Meisterschaften nun der Höhepunkt der Hallensaison an. Und rein an ihren Zeiten gemessen, könnte die Abiturientin für eine (Medaillen-)Überraschung sorgen.