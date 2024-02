Wolfsburg. A-Junioren-Bundesliga: Die Nachwuchsfußballer aus Wolfsburg überrennen die Bremer.

Torfestival, Machtdemonstration, überragend – einzig die Superlative beschreiben die Leistung der U19-Fußballer des VfL Wolfsburg an diesem Wochenende. Mit einem deutlichen 9:1 (4:1) fertigten die Grün-Weißen den SV Werder Bremen ab und setzten ein klares Ausrufezeichen an die Konkurrenz der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost.

Doch trotz des klaren Endergebnisses war die Partie überhaupt nicht nach dem Geschmack der Wolfsburger gestartet: In der 13. Minute brachte Jannes Warnken die Gäste aus der Hansestadt nach einer Ecke mit 1:0 in Führung. „Das einzige kleine Haar in der Suppe heute“, sagte VfL-Cheftrainer Daniel Bauer nach der Partie. Denn die Bremer sollten die Suppe der Wolfsburger in der Folge nicht mehr versalzen: Trevor Benedict (15. Minute) glich die Partie aus, dann überrollte der VfL die Werderaner: Bennit Bröger (30.), Christian Östergaard (33.) und Anders Börset (34.) stellten auf 4:1. Die nächste bittere Pille aus Sicht der Gäste: Christopher Alberts flog mit Gelb-Rot in der 37. Minute vom Platz.

Nach dem Seitenwechsel blieb der VfL am Ball: Jonathan Akaegbobi ließ das Torfestival der zweiten Hälfte starten (57.), erneut Bröger (63.), Eryk Grzywacz mit einem schönen Fernschuss (69.), Akaegbobi zum Zweiten (81.) und Sommerneuzugang David Leal Costa ließen die Wolfsburger den SV Werder mit einer 1:9-Klatsche aus dem AOK-Stadion schicken. „Es ist wirklich schwer, die passenden Worte zu finden. Wir wollen nicht zu sehr in Superlative verfallen, trotzdem ist es ein außergewöhnliches Ergebnis“, bilanzierte Bauer.

VfL: Kirchmayr – Köhler (62. Lebersorger), Neininger (62. Odogu), Östergaard, Börset – Amoako (62. Hensel), Grzywacz – Benedict (74. Berkemer), Bröger (74. Costa), Leal Costa – Akaegbobi.

Tore: 0:1 Warnken (13.), 1:1 Benedict (15.), 2:1 Bröger (30.), 3:1 Östergaard (33.), 4:1 Börset (34.), 5:1 Akaegbobi (57.), 6:1 Bröger (63.), 7:1 Grzywacz (69.), 8:1 Akaegbobi (81.), 9:1 Leal Costa (86.).