Wolfsburg. U19-Bundesliga: Der VfL Wolfsburg empfängt einen komplett veränderten Gegner von der Weser.

Die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg empfangen am Wochenende einen großen Namen, der seinen eigenen Ambitionen hinterher hinkt. Die Grün-Weißen haben am Samstag (14 Uhr) den SV Werder Bremen im heimischen AOK-Stadion zu Gast. Die beiden Teams sind dabei tabellarisch weiter voneinander entfernt als noch in den vergangenen Jahren.