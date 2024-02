Wolfsburg. Der Fußball-Oberligist aus Wolfsburg gastiert als Vierter beim Tabellendritten. Coach Rizzi muss auf einige Spieler verzichten.

Missglückte Generalprobe, erfolgreiche Premiere – dieser Aberglaube hält sich in der Theaterbranche hartnäckig. Überträgt man diese „Weisheit“ auf den Fußball und den Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg, dann darf sich der Tabellenvierte auf das erste Punktspiel nach der Winterpause freuen. Die Mannschaft von Trainer Michele Rizzi ist am Samstag ab 14 Uhr zu Gast beim SV Meppen II. Und so viel steht fest: Für eine gelungene Premiere, muss bei den Kreuzheidern vieles passen.