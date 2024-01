Wolfsburg. Auf 50 Plätze begrenzt ist die dank Bundesligist VfL attraktivste Schiedsrichter-Ausbildung, die es im Fußballkreis Wolfsburg je gab.

Erstmals seit dem 2017 erfolgten personellen Umbruch im Schiedsrichter-Wesen der Wolfsburger Fußballer sank die Zahl der aktiven Unparteiischen gravierend. Doch Kreis-Schiedsrichter-Chef Claudio Menna und seine Mitstreiter setzen ihre innovative Anwerbe-Strategie fort und wollen mit einem All-Zeit-Knüller den Trend wieder umkehren: In 15 Stunden an einem Wochenende in der VW-Arena mit Unterstützung des Bundesligisten VfL Wolfsburg zur Theorie-Prüfung – vom 9. bis 11. Februar ist es so weit.