Wolfsburg. VfL-Leichtahtleten holen vier Titel bei den Landesmeisterschaften in Hannover. Tobias Morawietz knackt in Chemnitz die DM-Norm.

Wolfsburgs Sprint-Nachwuchs zeigte sich wieder in guter Frühform: Nele Jaworski, die in der Woche zuvor in Chemnitz ihre persönliche Bestzeit über 60 Meter um zwei Zehntel auf 7,35 Sekunden verbessert hatte, bestätigte dieses Ergebnis mit einer 7,41 bei den Landesmeisterschaften in Hannover. Insgesamt räumten die Leichtathleten des VfL Wolfsburg hier gleich vier Titel ab. Bei einem internationalen Meeting in Chemnitz ging zudem ein grün-weißes Trio an den Start.

Deniz Almas hatte hier seinen ersten Einsatz in der Hallensaison. Im Vorlauf erreichte er über 60 m mit einer 6,76 als Schnellster das A-Finale, rannte dort allerdings nur eine 6,83. Die DM-Norm hat Almas damit sicher, ist allerdings noch ein gutes Stück von der 6,60 entfernt, mit der er sich 2020 den DM-Titel in der Halle gesichert hatte.

Bei den Norddeutschen will Morawietz in einer Woche noch mal nachlegen

Zufriedener war nach Chemnitz Tobias Morawietz, der mit seiner 6,85 Saisonbestleistung lief, die B-Norm für die DM in der Tasche hat. Morawietz hatte in den vergangenen Wochen nur eingeschränkt trainieren können, da er zahlreiche Uni-Prüfungen schreiben musste. „Ich bin glücklich, die 6,85 ist schon ziemlich nah an meiner Bestzeit“, sagt der VfL-Sprinter. Die liegt bei 6,79 Sek. Der größte Uni-Stress ist erst einmal vorbei, am kommenden Wochenende will Morawietz bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hamburg nachlegen: „Ich denke, dass ich die Bestzeit noch knacken kann.“ Wolfsburgs Magnus Bunar lief im B-Finale von Chemnitz mit 6,95 Sek. noch persönliche Bestzeit.

Auch Pernilla Kramer und Julian Karsten räumen in Hannover ab

Zufrieden konnte der VfL auch mit den Ergebnissen in Hannover sein. U23-Athletin Jaworski, die sowohl über 60 als auch über 200 m für die Erwachsenen-DM in Leipzig qualifiziert ist, sicherte sich über beide Distanzen den Landesmeister-Titel, kam jeweils dicht an ihre neuen Bestzeiten aus der Vorwoche heran. „Nele hat ihre guten Leistungen bestätigen können“, freute sich VfL-Coach Johannes Breitenstein. Weitere Titel gab‘s für Pernilla Kramer über 400 m (54,91 Sekunden) und Julian Karsten (U18) im Weitsprung (6,82 m). Karsten erreichte mit 1,98 m im Hochsprung (persönliche Bestleistung) auch Platz 2 sowie die Norm für die U20-DM.

Wolfsburgs Pernilla Kramer (Mitte) gewann bei den Landesmeisterschaften über 400 Meter. © oh | Privat

Weitere VfL-Ergebnisse: Luca Winter (U20, aber bei den Männern gestartet) wurde Neunter in 7,14 Sek. Neunter über 60 m. Samuel Nadane erreichte Platz 15 über 60 m (7,22 Sek.) und Rang 7 im Weitsprung (6,37 m). Jule Jaworski (U18) lief persönliche Bestzeit über 60 m (8,44 Sek.), wurde 18. und zudem Siebte im Dreisprung (10,41 m).