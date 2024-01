Wolfsburg. Die Oberliga-Fußballer von Lupo Martini Wolfsburg bezahlen die 1:3-Testspielniederlage bei Eintracht Braunschweigs U23 teuer.

Den letzten Test vor dem Start in die zweite Saisonhälfte am nächsten Samstag in Meppen haben die Oberliga-Fußballer von Lupo Martini Wolfsburg in den Sand gesetzt. Doch was viel schlimmer war: Die Kreuzheider bezahlten die 1:3 (0:2)-Niederlage bei Landesliga-Spitzenreiter Eintracht Braunschweig U23 teuer – und das sogar gleich doppelt.

Denn: Mittelfeld-Abräumer Giosue Tortora sah infolge einer Rudelbildung wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit die rote Karte und dürfte damit für mindestens zwei Pflichtspiele gesperrt werden. Und zudem schied Routinier Robert Herrmann mit Verdacht auf Muskelfaserriss aus – ihm droht ebenfalls eine mehrwöchige Zwangspause. Kein Wunder also, dass Lupo-Trainer Michele Rizzi feststellte: „Es war ein gebrauchter Tag für uns. Wir haben zwei Stammspieler verloren.“

Und auch ein dritter Lupo-Akteur bekam mächtig was ab: Andrea Rizzo. „Er hat sich den Ball an der Seitenlinie vorbeigelegt. Phil Kunze ist voll in ihn reingesprungen – eine klare rote Karte“, betonte Michele Rizzi, der Rizzo mit einer Fleischwunde am Schienbein auswechseln musste. Es war der Auslöser zur folgenschweren Rudelbildung ...

„Die Braunschweiger haben 90 Minuten nur hinten drin gestanden und auf Konter gespielt“, sagte der Lupo-Trainer. Und Eintrachts Rezept ging auf, weil die Gäste sich in Hälfte 1 zwei Fehler im Spielaufbau leisteten, die prompt bestraft wurden. „Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt“, räumte Rizzi ein. „Vor dem 0:2 hatte es allerdings ein glasklares Handspiel gegeben.“

Im zweiten Durchgang kassierten die Wolfsburger das schnelle 0:3. „Wir haben auch mit zehn Mann weiter das Spiel gemacht. Die Eintracht war sehr destruktiv. Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz“, erklärte der Gästecoach, dessen Elf per Strafstoß durch Marius Homann auf 1:3 verkürzt hatte. „Wir wissen, was wir heute falsch gemacht haben. Das Spiel war gut zum Lernen. Denn auch Meppen ist gut im Umschaltspiel“, konstatierte Michele Rizzi. Es wäre eine schöne Erkenntnis gewesen, wenn Lupo diese eben nicht so teuer bezahlt hätte ...

Tore: 1:0, 2:0 Borsum (20., 38.), 3:0 Ebeling (49.), 3:1 M. Homann (59.).

Rote Karte: Tortora (63., Lupo).

jne