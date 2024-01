Wolfsburg. Die A-Junioren-Fußballer des VfL Wolfsburg müssen sich beim SV Meppen mit einem Unentschieden begnügen. Lange Zeit in Unterzahl.

Einen Punkt gewonnen oder doch zwei Zähler verloren? Die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg mussten sich zum Jahresauftakt in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost mit einem Remis begnügen und konnten damit gleichzeitig glücklich sein. Vom SV Meppen reisten die Grün-Weißen mit einem 1:1 (0:1) zurück in die Autostadt.

„Mir fällt es schwer, ein Fazit zu ziehen”, meinte Daniel Bauer, Cheftrainer der U19 des VfL, nach dem Unentschieden in Meppen. „Wir hätten gerne mehr mitgenommen, können nach dem Spielverlauf und mit unserer Leistung in der zweiten Hälfte aber auch zufrieden sein.” Die Wolfsburger kamen nur schwierig in die Partie und ließen ihre hart erspielten Chancenleichtfertig liegen. In der 37. Minute dann der Schock: Adrian Doci flog nach hartem Einsteigen mit glatt Rot vom Platz. Das nutzten die Meppener kurze Zeit später aus, in der 42. Minute erzielte Amin Muja nach einem Eckball das 1:0.

In der zweiten Hälfte zeigten die Wolfsburger ein ganz anderes Gesicht. Der VfL dominierte das Spielgeschehen, trat vor allem läuferisch aufs Gaspedal und belohnte sich für die klare Leistungssteigerung in der 74. Minute: Ein langer Ball von Bennit Bröger hinter die Kette ließ Jonathan Akaegbobi frei vor dem SV-Tor auftauchen. Der Sommerneuzugang aus Dresden blieb eiskalt und lupfte den Ball zum verdienten Ausgleich ins Netz. Das 1:1 war gleichzeitig der Endstand.

„Großes Lob für die Einstellung, in Unterzahl noch einmal zwei bis drei Gänge hochzuschalten und so eine zweite Hälfte zu spielen, verdient größten Respekt”, fand Bauer lobende Worte. Aber: Durch das Remis liegt der VfL nun vier Zähler hinter Spitzenreiter Hertha BSC, während Verfolger Union Berlin nun vier Punkte (bei einem Spiel weniger) hinter den Grün-Weißen lauert. Das Wolfsburger Gefühlschaos in Meppen: Einen Punkt gewonnen und doch zwei Zähler verloren ...

VfL WolfsburgU19: Kirchmayr – Köhler, Neininger, Östergaard, Börset – Doci, Grzywacz – Leal Costa (52. Costa), Bröger (83. Lebersorger), Benedict (46. Hensel) – Akaegbobi.

Tore: 1:0 Muja (42.), 1:1 Akaegbobi (74.).

Rote Karte: Doci (37., VfL).