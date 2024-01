Wolfsburg. Die A-Junioren des Fußball-Bundesligisten gastieren beim SV Meppen und können mit einem Sieg an Tabellenführer Hertha BSC heranrücken.

Die Jagd auf die Tabellenspitze beginnt erneut. Die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg starten in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost in das neue Jahr. Am Samstag (12 Uhr) sind die Grün-Weißen beim SV Meppen zu Gast.