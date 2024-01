Wolfsburg. Die „Hurricanes“ empfangen am Samstag die Nachbarinnen aus Peine zum Derby in Wolfsburg. Es geht um mehr als nur zwei Punkte.

50 Kilometer und drei Punkte trennen den VfL Wolfsburg und den MTV Vater Jahn Peine. Das Aufeinandertreffen am Samstag ab 18.30 Uhr (Carl-Hahn-Schule) ist in doppelter Hinsicht brisant: Zum einen hat sich das Duell zwischen VfL und MTV zu einem Derby entwickelt, das Emotionen hervorruft. Zum anderen geht’s für beide Teams in der Handball-Oberliga darum, den Anschluss an die Qualifikationsränge zur neuen Handball-Regionalliga zu halten.