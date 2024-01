Fallersleben. Der Brauhaus-Cup war einmal, am Samstag laden die Hoffmannstädter zum VfB Cup ein.

Der Brauhaus-Cup in Fallersleben war einst eine feste Größe im Wolfsburger Winter-Sportkalender. Nun hat der VfB Fallersleben ein neues Hallenfußballturnier aus dem Boden gestampft: den VfB Cup. Ab 14.30 Uhr rollt am Samstag der Ball in der Sporthalle am Windmühlenberg in der Hoffmannstadt.