Wolfsburg. Der Fußball-Oberligist setzt weiter auf die Dienste des Ex-Profis. Das sagen Rizzi und Lupo-Vorstandsmitglied Luciano Mileo dazu.

Lupo Martini Wolfsburg setzt auf Kontinuität und weiterhin auf die Fähigkeiten von Chef-Coach Michele Rizzi, das gab der Fußball-Oberligist am Dienstagabend auf Nachfrage unserer Zeitung bekannt. So steht fest: Nach seiner Debütsaison als Cheftrainer wird Rizzi auch in der nächsten Spielzeit die Geschicke der Kreuzheider lenken.