Wolfsburg/Hannover. Die Wolfsburger überzeugen im Testspiel gegen den Spitzenreiter der Regionalliga und hätten sich mit einem Treffer belohnen sollen.

So kann es weitergehen: Michele Rizzi, Trainer von Fußball-Oberligist Lupo Martini Wolfsburg, hatte sich bei seiner Hinrunden-Bilanz mehr Konsequenz in der Defensive von seinem Team gewünscht – und im ersten Testspiel des neuen Jahres erfüllte der Fußball-Oberligist den Wunsch des Trainers. Gegen den Spitzenreiter der Regionalliga, Hannover 96 II, erkämpfte sich Lupo in der Landeshauptstadt ein torloses Remis. Es aber nur auf eine kämpferische Leistung zu beschränken, wäre nicht den Tatsachen entsprechend.