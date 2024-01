Wolfsburg. Im Vorbereitungsspiel gegen die A-Junioren des TSV Meerbusch wird der VfL gegen die älteren Gegner vor allem physisch sehr gefordert.

Die U17-Fußballer des VfL Wolfsburg starten mit einem Remis in das Fußballjahr 2024. Gegen die U19 des TSV Meerbusch gab es ein 3:3 (2:1) im Testspiel.

Dabei begann die Partie überhaupt nicht nach dem Geschmack der Grün-Weißen, schon nach einer Minute lag der VfL zurück. Doch die Wolfsburger ließen die Köpfe nicht hängen, Karlo Simic hatte Mario Mbassi in Szene gesetzt, der in der siebten Minute zum Ausgleich traf. Mitte der ersten Hälfte war es erneut Mbassi, der nach Vorlage von Alessandro Crimaldi zum 2:1 traf (22. Minute).

Doch in der 26. Minute musste der VfL erneut ein Gegentor schlucken. Kurz vor der Pause lag der VfL dann wieder in Rückstand. Der TSV traf in der 44. Minute zum 2:3 aus Sicht der Grün-Weißen. Die Wolfsburger blieben aber am Ball und belohnten sich in der 76. Minute: Ole Brammer traf nach einem Assist von Darwin Soylu zum 3:3.

Der Treffer stellte gleichzeitig den Endstand dar. Nach dem Unentschieden gegen den Gegner aus dem älteren Jahrgang war VfL-Cheftrainer Dennis da Silva Felix zufrieden mit dem Jahresstart: „Meerbusch ist auf dem Sprung in die U19-Bundesliga und hat uns das ab Minute 1 gezeigt. Körperlich wurden wir wie erhofft gefordert und haben mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Partie gefunden.“

VfL Wolfsburg U17: Khadasevych – Brammer, Kleinschmidt, Chebil, Soylu– Teuber, Dittrich – Mbassi – Brammer, Simic, Crimaldi.

Tore: 0:1 (1.), 1:1 Mbassi (7.), 2:1 Mbassi (22.), 2:2 (26.), 2:3 (44.), 3:3 Brammer (76.).